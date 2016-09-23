Вологда, 23 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении директора одной из общеобразовательных школ Вологды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СК, руководитель учреждения решила незаконно повысить зарплату своему секретарю, с которой у нее были приятельские отношения. Для этого она перевела подчиненную на должность педагога-организатора и более 5 лет платила ей соответствующее жалование.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

«Директор, осознавая, что женщина фактически не исполняет свои трудовые обязанности, начисляла и выплачивала ей зарплату, а также стимулирующие выплаты по должности педагога-организатора. С января 2010 года по апрель 2015 года было выплачено заработной платы и иных начислений свыше 1,8 млн рублей, по должности педагога-организатора без фактического выполнения соответствующих обязанностей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального СК Наталья Летенкова.

Сейчас в отношении директора возбудили сразу два уголовных дела: по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Эти дела соединены в одно производство. Подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы.

Это не первый подобный случай в Вологодской области за последнее время. В частности, в сентябре в Вологодском районе осудили за финансовые махинации с бюджетными деньгами заведующую детским садом. Она фиктивно оформила на работу свою родственницу и присвоила более 130 тыс. рублей. В августе учитель Череповецкой школы была осуждена за мошенничество и присвоение 110 тыс. рублей, собранных с родителей. А в июне начальника управления образования Шекснинского района осудили за мошенничество. Она поручила директору одной из школ взять ее на работу учителем и помимо зарплаты на основном месте работы получала деньги в школе, при этом фактически не работая.

Как отмечают в прокуратуре, еще одна актуальная проблема, которая все чаще всплывает с образовательными учреждениями Вологодчины — поборы в школах и детсадах.

«Многие случаи связаны с незаконным изыманием родительской платы. В последнее время родители становятся активнее, интересуются, куда уходят их деньги. В итоге они обращаются в прокуратуру. Мы проводим проверки по таким сообщениям о коррупционной составляющей и нередко они заканчиваются уголовными делами», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

Добавим, что по данным прокуратуры, за 8 месяцев в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних было выявлено 3,8 тыс. нарушений законов. Прокуратура внесла 188 протестов и 524 представления, по результатам которых 628 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.