Себеж, Псковская область, 23 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В городе Себеж Псковской области сегодня, 23 сентября, открылся областной фестиваль любительских театров, посвященный 100-летию со дня рождения Народного артиста СССР Зиновия Гердта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в фестивале «В Себеж — к Гердту!» принимают участие 13 творческих коллективов из Пскова, Локни, Новосокольников, Опочки, Дедович, Печорского, Себежского и Куньинского районов.

pskov.ru Памятник Зиновию Гердту в Себеже

Театральные постановки будут проходить в школах, сельских домах культуры, а также в исправительной колонии в Сосновом Бору и специальном профессиональном училище Себежа.

После завершения творческой программы участники фестиваля возложат цветы к памятнику Зиновию Гердту. Затем в районном культурном центре пройдет юбилейный вечер с участием близких и друзей артиста.

Напомним, что Зиновий Гердт родился 21 сентября 1916 года в Себеже. С 1937 года он работал в Театре кукол при Московском доме пионеров, после войны — в труппе Центрального театра кукол под руководством Сергея Образцова, а в 1983 году стал актёром театра имени М. Н. Ермоловой. Играл также в театре «Современник», Международном театральном центре им. М. Н. Ермоловой.

В кино Гердта прославили роли фокусника Кукушкина в фильме Петра Тодоровского «Фокусник» и жулика Паниковского в «Золотом телёнке» режиссёра Михаила Швейцера.