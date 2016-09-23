Моршанск, Тамбовская область, 23 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Моршанский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» не успел подготовить котельные и тепловые сети к началу отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. В результате проверки выявлено, что на некоторых котельных даже не хватает людей. К тому же в большинстве случаев проверяющие нашли массу других нарушений.

ddouk Иней на камнях

Всего было проверено восемь котельных. На некоторых из них не была утверждена готовность к отопительному сезону, не было утвержденной схемы теплоснабжения, кроме того, в организации нет плана действия при аварийных ситуациях.

«Не все котельные укомплектованы обслуживающим персоналом, необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами. Выявлены и другие нарушения, указывающие на недостаточную организацию подготовки котельных к началу отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники прокуратуры также проверили готовность к отопительному сезону в Бондарском районе Тамбовской области. Здесь также были выявлены нарушения. К примеру, в двух детских садах не были проведены ремонты крыши и фундамента. Также адмнистрация района не закончила проверку готовности к отопительному сезону, несмотря на то, что сделать это надо было еще до 3 сентября.

«Все это свидетельствует о ненадлежащем выполнении должностными лицами администрации района требований законодательства при подготовке объектов социально-культурного назначения к отопительному сезону, что может повлечь за собой нарушение прав неопределенного круга лиц», — сообщили в прокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон 2015−2-16 годов стартовал в Тамбове с огромным количеством аварий. Жители северной части города никак не могли получить тепло, власти объясняли такую ситуацию высоким износом теплосетей. По данным на 7 июля 2016 года, в Тамбове в замене нуждались 54% теплосетей. Для того чтобы привести трубы в порядок, требовалось не менее 2,8 млрд рублей. В пресс-службе ПАО «Квадра» заявляли, что ситуация — кризисная, а главная причина — нерешенность вопроса с просроченной задолженностью МУП «Тамбовинвестсервис» (ТИС) за поставленную «Квадрой» теплоэнергию. По данным на июнь 2016 года, тамбовский МУП «ТИС» был крупнейшим должником компании — просроченная задолженность составляла 1,6 млрд рублей.