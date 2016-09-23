Магас, 23 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Ингушетии продолжают реализовываться основные инвестиционные проекты. Секвестирование бюджета на них не отразилось. Бюджетные ограничения коснутся лишь расходов на чиновничий аппарат. Об этом рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Московского финансового форума, который проходит в эти дни в столице, пишет Rambler News Service

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Так, в регионе уже были сокращены на 10% заработные платы чиновникам. Как отметил глава республики, сокращение коснулось чиновников в чине заместителей министров и выше, а вот сотрудникам рангом ниже, по словам Евкурова, снижать зарплату уже не имеет смысла — у них она итак маленькая.

Основное беспокойство властей, по словам главы Ингушетии, вызывает удар, который непростая экономическая ситуация нанесла по проектам в области строительства. Они в основном ведутся за счет частных инвесторов, которые остались без денег, и поэтому стройки остановились.

Кроме того, в целях экономии в Ингушетии может быть оптимизирован ряд учреждений, подведомственных министерствам культуры, образования и спорта. По словам Евкурова, большинство этих учреждений «должны работать на хозрасчете». «Художественные коллективы своими песнями должны зарабатывать», — приводит слова главы Ингушетии RNS.

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В спортивных учреждениях Ингушетии начался процесс оптимизации

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году вопрос об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Ингушетии уже поднимался. Тогда речь шла о необходимости сокращения численности государственных и муниципальных служащих и расходов на текущее содержание органов государственной власти, а также преобразовании ряда министерств с наделением их функциями упраздненных ведомств.