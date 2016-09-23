Майкоп, 23 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Адыгее в ряде школ руководство образовательных учреждений Шовгеновского района не соблюдает закон об образовании, а также игнорирует исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в первых классах вместо положенных 35 минут уроки длятся до 45 минут. Такие нарушения были установлены в ходе прокурорской проверки в четырех школах региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 23 сентября. Длительность урока была прописана школьными правилами внутреннего распорядка учащихся.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники

А вот динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут, правилами предусмотрена не была. Кроме того, в двух средних школах первоклассников заставляли учиться и по субботу. Как прокомментировали в надзорном ведомстве, по закону, учебная неделя должна быть пятидневной.

Уже на местах сотрудники прокуратуры убедились, что действительно у школьников в первых классах учебные занятия длятся по 45 минут. Подтвердились и другие нарушения прав детей.

Прокуратура района уже опротестовала незаконные нормативные акты, а в адрес начальника районного управления образования внесла представление.

Добавим, что проблема шестидневного обучения актуальна и для других регионов России. Так, отменить учебу по субботам во всех средних школах РФ без исключения, гимназиях и лицеях просит жительница Ростова-на-Дону Анна Бабина. Соответствующую петицию она разместила на популярной платформе для гражданских инициатив в сети интернет.

Автор обращения, адресованного в приемную президента РФ и Министерство образования и науки РФ, указывает, что дети за один выходной не успевают отдохнуть и выспаться, выйти из состояния постоянного напряжения, в котором они сейчас пребывают из-за сложной школьной программы и высоких требований. Это отражается на их здоровье, в первую очередь на нервной системе.

«У нас в стране пятидневная рабочая неделя, почему дети должны в выходной учиться? Для детей учеба в школе — это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане РФ», — пишет ростовчанка.

Также в общение отмечается, что, обучаясь по субботам, дети лишаются права на семейный отдых, времени, которое они могли бы провести с родными, не остается времени на спорт. Кроме того, «учеба по субботам лишает законного права на отдых и родителей».

По словам автора обращения, то, что в некоторых регионах России есть школы, в которых учатся по субботам, а в некоторых — нет, демонстрирует отсутствие порядка и единообразия в данном вопросе при общей тенденции к единому стандарту государственного образования.

«Абсолютно согласна с каждым пунктом, приведенным доводом! Нашему сыну 12 лет, параллельно он еще учиться в школе иностранных языков, плюс еще различные дополнительные занятия бывают и у него такое впечатление, что выходных нет вообще, для него день сурка просто какой-то», — поддержала обращение жительница Новосибирска Елена С.

Она добавила, что из-за субботнего учебного дня, у них нет возможности на выходных съездить к родителям и близким родственникам, живущих в области, довольно далеко от города. «На родительских собраниях мы неоднократно поднимали этот вопрос, причем, все родители согласны, чтобы субботние уроки «раскидали» по будним дням, но всегда получаем лишь какие-то невнятные отговорки. Очень надеюсь, что всех нас услышат и прислушаются», — добавила Елена.

Добавим, что за два дня под петицией уже подписались более 60 человек.