Москва, 23 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Одним из опасных факторов, с которым приходится считаться современному обществу, остаётся терроризм. Актуальность противостояния террористической угрозе не ослабевает: теракты происходят по всему миру, о чём мы ежедневно узнаём из СМИ.

911 Photos Теракт 9 сентября

В России экстремистской деятельностью активно занимаются сторонники исламистов — вербовщики, распространители экстремистской литературы, организаторы терактов. Сообщения о пресечении деятельности радикальных групп появляются практически ежедневно.

В городе Магнитогорске (Челябинская область) 16 сентября вынесен приговор местному жителю Абдулваситу Умарову, который вернулся в Россию после участия в деятельности вооруженного формирования «К» на территории Сирии. Магнитогорец приговорен к четырём годам лишения свободы.

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Нередки случаи неонацистских проявлений — как правило, среди молодёжи. Стоит обратить внимание на то, что молодые люди зачастую используют в качестве площадки для экстремистской пропаганды социальные сети.

Так, в Ростове-на-Дону 21 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего пользователя социальной сети «ВКонтакте»: горожанин призывал к нацизму и террору и оскорблял чувства верующих, считает следствие.

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Террористическая активность не ослабевает и за пределами России. 18 сентября в центре Нью-Йорка произошёл крупный теракт, жертвами которого стали 29 человек. В ходе проверки выяснилось, что взрывов должно было быть два, а жертвы планировались массовые. Экспертиза показала: бомбы изготавливались вручную и содержали поражающие элементы.

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В Великобритании в аэропорту «Хитроу» (Лондон) 18 сентября по подозрению в подготовке теракта задержали 39-летнего мужчину.

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«Отметились» террористы и в Азии: 20 сентября два взрыва прогремели рядом с двумя школами в Катманду. Ещё пять взрывных устройств нашли вблизи других пяти школ города.

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Теракты удалось предотвратить в Киргизии: 21 сентября сотрудники Госкомитета нацбезопасности и МВД страны обезвредили два самодельных взрывных устройства, заложенные террористами возле магазина на одном из проспектов Бишкека.

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Такая хроника удавшихся и предотвращённых терактов вполне обыденна. Масштаб террористической угрозы не сокращается, а только нарастает. В ряде стран на государственном уровне обсуждают вопрос об усилении мер по борьбе экстремизмом.

В частности, 19 сентября президент Франции Франсуа Олланд в ходе церемонии поминовения жертв терактов заявил: на борьбу с терроризмом должны быть выделены дополнительные ресурсы.

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В Великобритании также ищут возможность обезопасить своё население от угрозы. 22 сентября газета The Daily Telegraph обнародовала намерение британской внешней разведки МИ-6 расширить свой штат, чтобы эффективнее бороться с терроризмом: в ближайшую пятилетку ведомство примет на работу тысячу новых сотрудников.

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Угроза терроризма и экстремизма — это вызов, требующий ответа. В современном мире террористы, как правило, действуют системно и именно за счёт этого нередко достигают своих целей. Особенно это удаётся тем группировкам, которые вписаны в структуры, замахивающиеся на глобальное переустройство и щедро финансируемые из заинтересованных в таком переустройстве источников.