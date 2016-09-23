Симферополь, 23 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что республике достаточно назначить уплату курортного сбора на уровне 50 рублей с человека, тогда республика будет получать до 500 млн рублей в год на поддержку санитарно-курортного комплекса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж Генрих Оганисян. 1963. СССР На крымском берегу

«Конкретная сумма сбора еще не определена, однако считаю, что 50 рублей с человека будет достаточно. С учетом данной цифры поступления в бюджет составят не менее 450−500 млн рублей в год», — написал Аксёнов.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявлял, что курортный сбор может быть около 300 рублей (поступления в бюджет на уровне 3 млрд рублей) — в шесть раз больше, чем предложил Аксёнов.

Крым с января по середину сентября 2016 года посетили 4,6 млн туристов. Всего в 2016 году в Крыму ждут около 6 млн туристов.