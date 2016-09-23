Екатеринбург, 23 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Прокуратура города Милана (Италия) расследует дело посредника в лечении уральских детей. Мать умершей в начале года в итальянской клинике шестилетней свердловчанки Светлану Звонарёву вызвали в прокуратуру для дачи показаний.

today.kz Ребенок в больнице

В надзорном ведомстве Милана Светлана Звонарёва даст показания на посредника в лечении её дочери — фирму Assimed group. В Италию она должна прибыть до 17 октября. Сейчас свердловчане собирают деньги для помощи ей в поездке и проживании. Всего необходимо набрать порядка 180 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестилетняя девочка из свердловского города Артёмовского умерла в клинике San Raffaele. При этом у её матери возникли проблемы с выездом в Россию и с вывозом тела дочери. В клинике заявили о задолженности за лечение.

Позднее выяснилось, что посредник якобы не до конца расплатился с клиникой. При этом родители ребёнка внесли всю необходимую сумму. Кроме того, всплыл и ещё один факт: после смерти ребёнка некто, предположительно, посредник или его представитель, позвонил в российское дипломатическое представительство и заявил, что родственникам девочки будто бы не нужна помощь дипломатов. В действительности же эта помощь была необходима. Кроме того, на помощь Светлане пришли юристы, которые и занялись вопросом «долга».

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Подключилось к делу и следственное управление СКР по Cвердловской области. В феврале следователи проверяли связи уральских врачей с этой фирмой-посредником и с местным благотворительным фондом «Добрые сердца». Впрочем, в самом фонде опровергли все обвинения. Кроме того, свою проверку проводила и свердловская прокуратура.

Отметим, на зарубежную фирму-посредника жалуются родители и некоторых других свердловских детей. Родственники умершей от лейкоза девочки сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что представители одной из организаций оказывали на них давление, настаивали на лечении ребёнка в Италии. Правда, вырвать у них согласие представители фирмы не смогли.

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Отметим, компанию Assimed group представляет врач Константин Дейнеко (Дайнеко). Получить его комментарий не удалось.