Ярославль, 23 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. 23 сентября руководители Китайской корпорации «Хуадянь» прибыли с официальным визитом в Ярославль. Главной темой визита станет развитие инвестпроектов в сфере энергетики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТГК-2.

Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Генеральный директор корпорации Чэн Няньгао и глава компании «Хуадянь Гонконг» Чжао Лунцзюнь оценят ход реализации первых в отечественной энергетике совместных российско-китайских инвестиционных проектов в Ярославле и Архангельске, реализуемых ОАО «ТГК-2» и Китайской корпорацией «Хуадянь». Также инвесторы намерены встретиться с главами обоих регионов для обсуждения дальнейшего направления сотрудничества между Китайской Народной Республикой с Архангельской и Ярославскими областями.

Первым этапом реализации совместных проектов ТГК-2 и «Хуадянь» стало строительство в Ярославле Хуадянь-Тенинской ТЭЦ мощностью 450 МВт. Этот проект является первым в сфере энергетики России, предполагающим привлечение прямых инвестиций из Китая. В настоящее время строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ находится в завершающей стадии.

К реализации проекта привлекаются и другие ярославские ресурсоснабжающие организации. Так, в частности, ОАО «Ярославльводоканал» помог решить проблему поставки воды в условиях отсутствия у строящейся ТЭЦ собственного водовода.

«Мы пошли навстречу инвесторам, дабы не пострадала программа запуска ТЭЦ. Использующиеся технологии были пересмотрены, и мы нашли возможность производить больший объем воды для инвестпроекта без масштабной реконструкции, а также серьезно снизить стоимость ее использования», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Сергей Лежнин.