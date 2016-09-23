Москва, 23 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Поправки в бюджет России 2016 года будут внесены, заявил на пресс-конференции московского финансового форума министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы в этом году будем уточнять бюджет», — заявил Силуанов, пояснив, что будет проведен анализ ситуации на внешних рынках.

Силуанов также отметил, что московский финансовый форум является актуальным мероприятием. «Мы будем проводить его регулярно и ежегодно», — отметил он.

В Москае 23 сентября проходит первый московский финансовый форум, главная тема которого: