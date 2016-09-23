Москва, 23 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Москве зафиксирован рост инвестиций в основной капитал, заявил на московском финансовом форуме мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе уменьшился госдолг втрое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«У регионов нет никакой возможности развивать инфраструктуру, вкладывать инвестиции в развитие. А если у них нет таких возможностей, там ничего хорошего происходить не будет. В результате мы видим падение инвестиций по стране. Где-то порядка на четыре процентных пункта, в то время как по Москве и в 2014 году, и в 2015 году, и в 2016 году, несмотря на кризис, идет рост инвестиций в основной капитал. Если вы посмотрите, что происходило за последние годы — в Москве в два раза ниже был рост доходов чем в среднем по регионам, в шесть раз ниже динамика расходов, чем в регионах. В результате мы не увеличили, а сократили почти в три, даже более чем в три раза долг, региональный долг, высвободили ресурсы для инвестиций, сохранили инвестиционную программу», — заявил мэр.

Он также отметил, что регионам необходимо сокращать расходы, чтобы сбалансировать бюджеты.

В Москве впервые проходит Московский финансовый форум, который объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества.