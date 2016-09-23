Ярославль, 23 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы совместно с Общественным советом при региональном департаменте транспорта проверили качество ремонта дорог в Угличе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте, под инспекцию попали объекты, ремонт которых ведется в рамках проекта «Обустроим область к юбилею».

wikimedia.org

Среди таковых — отремонтированный участок Ярославского шоссе и дворы многоквартирных домов 26 и 26-а в микрорайоне Солнечный.

Ремонтом Ярославского шоссе депутаты остались недовольны и отметили ряд недостатков.

«Имеются вопросы по толщине асфальтового слоя, выявленные в ходе лабораторной экспертизы. Они должны быть урегулированы между заказчиком и подрядчиком. Также должно быть обеспечено безопасное состояние автодороги. Заказчику и подрядчику необходимо решить вопросы по укреплению обочин, чтобы они были в нормальном состоянии», — высказал замечания председатель комитета по градостроительству транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук.

Качество ремонта дворов также вызвало замечания. Они касались обустройства обочин, водоотведения и, как отметили общественники, «разночтений по водонасыщению и коэффициенту уплотнения».

Несоответствие толщины асфальта ГОСТам вызвало серьезные претензии у проверяющих. Общественники напомнили представителям администрации Углича о том, что подписывать акты приемки при неполном выполнении работ категорически недопустимо. Однако заместитель главы администрации Угличского муниципального района, начальник управления жилищно-коммунального комплекса Александр Вишняков отметил, что гарантия на ремонт составляет 5 лет и подрядчик исправит все недостатки.