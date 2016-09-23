Пермь, 23 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Пермском крае медики планируют охватить противогриппозными профилактическими мероприятиями до 40% населения, что позволит предупредить распространение инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минздраве Прикамья.

WikiImages Вакцинация

В свою очередь в Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что привитые пациенты, даже в случае заболевания, болеют гораздо легче, без серьезных осложнений. Эффективность вакцины от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов.

В предстоящий эпидемический сезон 2016 — 2017 гг. состав противогриппозных вакцин изменится, будут циркулировать два новых штамма вирусов.

По словам главного специалиста по эпидемиологии Министерства здравоохранения Пермского края Вадислава Семерикова, до конца сентября Прикамье получит всю партию профилактических вакцин от гриппа (более 1 млн доз). На сегодняшний день половина уже доставлена. Вакцина полностью соответствует тем вирусам, которые будут циркулировать в предстоящую эпидемию.

Вакцинация против гриппа продлится до 1 ноября. На данный момент в Прикамье уже привито более 350 тыс. человек. Профилактические прививки можно сделать после консультации со специалистом в поликлиниках по месту прикрепления полиса, медицинских кабинетах в детсадах, школах и вузах, в здравпунктах на предприятиях.