Ставрополь, 23 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум.



Советский суд — суд народа! В. Сурьянинов. 1951

В Ставропольском крае завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении главы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимира Вдовина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Вдовину предъявлено обвинение в халатности и присвоении денежных средств. Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения, после чего отправится в суд на рассмотрение.

Следствие полагает, что в 2014 — 2015 годах Вдовин заключил необоснованный договор об аренде объектов водозабора «Скачки», по которому были выплачены 9 млн рублей. Из них свыше 7 млн рублей уже после выведения этих объектов из эксплуатации за ненадобностью.

Кроме того, Вдовин, проживая в купленном для его семьи особняке на средства предприятия, продолжал получать компенсацию расходов по оплате жилья в пределах 40 тысяч рублей в месяц. Всего он незаконно получил свыше 270 тыс. рублей.

В Следственном комитете сообщили, что материалы дела Вдовина составили 10 томов. Туда приобщены финансовые документы ресурсоснабжающего предприятия, допрошены более 50 свидетелей.

Отметим, что ситуация вокруг «Ставрополькрайводоканала» уже не первый год вызывает негодование у населения и общественных организаций. Уже не первый руководитель смещается с поста за воровство и расточительность.

Однако это не учит последующих руководителей. В марте 2015 года после покупки убыточным предприятием особняка стоимостью 17 млн рублей для директора разгорелся очередной скандал. За дело взялись активисты ОНФ и разоблачили расточительные решения руководства предприятия.

Это не послужило никаким сигналом для директора, и после решения суда 29 сентября 2015 года об аннулировании сделки о покупке особняка семья гендиректора продолжила проживать в доме, пока региональные журналисты не обратились к президенту страны.

В начале апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке принять меры по нарушениям законодательства предприятием, после чего началась масштабная проверка финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия и его филиалов.

В отношении руководства предприятия возбуждены уголовные дела. Только после этого Вдовина временно отстранили от должности на период предварительного следствия.

Отметим, что из-за расточительности руководства предприятия в крае завышены тарифы на коммунальные услуги Ставрополькрайводоканала. К такому выводу пришла прокуратура. Оплата услуг водоснабжения и водоотведения в Ставропольском крае одна из самых дорогостоящих в платежке за коммунальные услуги.

Кроме того, неудовлетворительное управление работой ресурсоснабжающего предприятия Ставрополья привела к аварии водопровода в Кочубеевском районе края, в результате чего 13 тыс. человек более двух недель жили без воды. Жители восьми районов Ставрополья получат некачественную воду.