Ярославль, 23 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. 6−7 октября Ярославль вновь станет площадкой для ежегодного фестиваля Blues bear fest. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля, музыкант Стас Майнугин, одно из самых ожидаемых музыкальных событий города пройдет в рамках Дней американской культуры.

wikipedia.org Holmes Brothers Liri Blues Festival

С прошлого года организаторы расширили формат фестиваля, привлекая к участию в нем как можно больше зарубежных исполнителей. В предыдущем Blues bear fest помимо российских и американских артистов приняли участие музыканты из Израиля и стран Африки. В этом году к россиянам и американской певице Шенел Джонс присоединятся артисты из Чехии и Великобритании.

«Влияние американского блюза в современной музыке прослеживается практически во всех стилях и направлениях. Сформировались национальные джазовые и блюзовые школы, например, британская. Мы постарались собрать в Ярославле самых ярких их представителей», — отметил Стас Майнугин.

Фестиваль традиционно вызывает интерес как у ярославского и российского, так и у зарубежного зрителя. В прошлом году концерты посетили более 500 человек.

«В этом году также ожидается большой форум с участием американских гостей, английских и чешских дипломатов. Несмотря на то, что осень в Ярославле традиционно насыщена большими музыкальными программами разных жанров, мы уверены, что «фестиваль блюзового медведя» будет ярчайшим событием октября для всех ценителей «живого звука», неподдельного драйва и виртуозного исполнения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Стас Майнугин.