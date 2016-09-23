Депутат от БПП: Драка в Раде вспыхнула из-за сухарей
Киев, 23 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Очередная потасовка, произошедшая в Верховной раде сегодня, 23 сентября, была вызвана шуткой заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко», депутата Алексея Гончаренко: он принёс в здание украинского парламента мешок с сухарями и поставил на стол депутату от Оппозиционного блока Нколаю Скорику. Об этом он сообщил в своём Facebook.
«С утра принёс Николаю Скорику сухари на рабочее место. Думаю, они ему скоро понадобятся. Его коллегам по ОппоБлоку тоже так захотелось сухарей, что они даже начали толкаться в борьбе за них и порвали пакетик», — написал он.
Как сообщалось ранее, в зале заседания украинского парламента произошла очередная потасовка, участнками которой стали Алексей Гончаренко — с одной стороны и депутаты из Оппозиционного блка — с другой.
Гончаренко, принёсший с собой пакет с сухарями, на котором было написано «Скорику», подошел к сектору «Оппозиционного блока» и попытался поставить пакет на стол. Представители блока Василий Нимченко, Юрий Мороко, Иван Мирный и депутат от партии «Возрождение» Антон Киссе не пустили Гончаренко.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Верховной рады подрались после записи ток-шоу
Читайте также: Потасовка в Верховной раде попала в клип Moby