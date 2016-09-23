Киев, 23 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Очередная потасовка, произошедшая в Верховной раде сегодня, 23 сентября, была вызвана шуткой заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко», депутата Алексея Гончаренко: он принёс в здание украинского парламента мешок с сухарями и поставил на стол депутату от Оппозиционного блока Нколаю Скорику. Об этом он сообщил в своём Facebook.

usiter.com Сухари

«С утра принёс Николаю Скорику сухари на рабочее место. Думаю, они ему скоро понадобятся. Его коллегам по ОппоБлоку тоже так захотелось сухарей, что они даже начали толкаться в борьбе за них и порвали пакетик», — написал он.

Как сообщалось ранее, в зале заседания украинского парламента произошла очередная потасовка, участнками которой стали Алексей Гончаренко — с одной стороны и депутаты из Оппозиционного блка — с другой.

Гончаренко, принёсший с собой пакет с сухарями, на котором было написано «Скорику», подошел к сектору «Оппозиционного блока» и попытался поставить пакет на стол. Представители блока Василий Нимченко, Юрий Мороко, Иван Мирный и депутат от партии «Возрождение» Антон Киссе не пустили Гончаренко.

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