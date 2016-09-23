Москва, 23 сентября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Москве на месте пожара на складе в Гольяново спасатели зажгли восемь свечей и несут цветы в память о погибших коллегах, сообщает РЕН-ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

Каждый из погибших пожарных ранее неоднократно участвовал в спасательных операциях и тушении пожаров — на счету каждого из них спасенные жизни. Имена восьмерых боровшихся с огнем спасателей опубликованы МЧС РФ.

При тушении пожара на складе на Амурской улице погибли: полковник Александр Юрчиков, майор Алексей Акимов, капитан Роман Георгиев, старший лейтенант Александр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин, прапорщик Николай Голубев, прапорщик Сергей Синелобов, старшина Павел Макарочкин.

Они прибыли на место происшествия первыми и успели эвакуировать из горящего здания более ста сотрудников склада. Погибшие пожарные работали на крыше, когда кровля начала рушиться, они вытолкнули из эпицентра своих товарищей.