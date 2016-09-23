Рим, 23 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Итальянский производитель Ferrari представил новую модификацию спортивного универсала GTC4 Lusso, дебют которого прошел весной этого года в Женеве. Модель GTC4 Lusso T получила турбомотор объемом 3,9 литра, сообщает Top Gear Russia.

jingoba Ferrari

Если полноприводный GTC4 Lusso был оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V12, то новинка будет укомплектована твин-турбомотором V8 и иметь лишь задний привод. Мощность мотора, работающего в паре с 7-ступенчатым «роботом» — 610 л.с., крутящий момент 760 Нм.

Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Масса автомобиля составит 1740 кг. Официальный дебют новинки пройдет в рамках Парижского автосалона.