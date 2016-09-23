Вологда, 23 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В 2017 году в области, где борщевиком Сосновского занято порядка 3 тыс. гектаров, заметно увеличатся бюджетные ассигнования на борьбу с сорняком, сообщил корреспонденту ИА REGNUM профильный замгубернатора Михаил Глазков. Выведенная в середине 20-го века, как корм для скота, культура уже давно не используется по своему прямому назначению. Дело в том, что сок борщевика токсичен и ядовит, а при попадании на кожу способен вызывать серьезные ожоги. Между тем, площади распространения сорняка растут как на Северо-Западе страны, так и в центральной России.

MabelAmber Борщевик

В этом году на борьбу с борщевиком Сосновского из бюджета региона было выделено 1,14 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. В следующем году расходы на борьбу с борщевиком Сосновского вырастут. В бюджет-2017 на дотации муниципалитетам и сельскохозяйственных предприятиям, тратящим собственные средства на мероприятия по уничтожению сорной культуры, планируется заложить 5 млн рублей. При этом для «очистки» одного гектара почвы уходит порядка 10 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что если не активизировать работу в этом направлении, то уже через несколько лет площадь, захваченная борщевиком, может удвоиться. Пока мы можем лишь выделять деньги из регионального бюджета. Область обращалась к федеральным властям, в том числе и в Министерство сельского хозяйства с инициативой финансировать борьбу с опасным сорняком из федерального бюджета. К сожалению, на данном этапе поддержки мы не получили», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Напомним, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в прошлом году направил письмо Министру сельского хозяйства с предложением разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком Сосновского, а также включить его в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации. На данный момент подобные решения на уровне страны не приняты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по прогнозам профильного департамента, если не принимать серьезных мер по борьбе с опасным сорняком, то в течение трех лет площадь, на которой он растет, вырастет до шести тысяч гектаров. В связи с этим в области разработали региональную программу по борьбе с борщевиком. В 2016 году стартовал первый этап этой программы.