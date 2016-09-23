Накопительный элемент очень важен в пенсионной системе — Набиуллина
Москва, 23 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Накопительный элемент очень важен в пенсионной системе, заявила на московском финансовом форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это «источник длинных денег».
«Если смотреть на социальные проблемы, на проблему пенсионного обеспечения не краткосрочно, а долгосрочно, без накопительного элемента в условиях нынешней демографии мы не сможем обеспечить достойный уровень пенсий работающих ныне людей», — пояснила она.
Глава ЦБ РФ пояснила, что накопительный элемент является долгосрочным видением социальных проблем. «Система негосударственных пенсионных фондов готова работать с этими накоплениями, надежно защищать права граждан», — резюмировала Набиуллина.
Напомним, Минфин РФ разрабатывает новую концепцию пенсионной системы, котора предполагает развитие добровольной системы пенсионных накоплений граждан.
23 сентября в Москве проходит первый московский финансовый форум. Главная тема мероприятия — стратегия развития экономики России. В форуме принимают участие представители власти и ведущие эксперты.