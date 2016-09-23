Москва, 23 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Накопительный элемент очень важен в пенсионной системе, заявила на московском финансовом форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это «источник длинных денег».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Если смотреть на социальные проблемы, на проблему пенсионного обеспечения не краткосрочно, а долгосрочно, без накопительного элемента в условиях нынешней демографии мы не сможем обеспечить достойный уровень пенсий работающих ныне людей», — пояснила она.

Глава ЦБ РФ пояснила, что накопительный элемент является долгосрочным видением социальных проблем. «Система негосударственных пенсионных фондов готова работать с этими накоплениями, надежно защищать права граждан», — резюмировала Набиуллина.

Напомним, Минфин РФ разрабатывает новую концепцию пенсионной системы, котора предполагает развитие добровольной системы пенсионных накоплений граждан.

23 сентября в Москве проходит первый московский финансовый форум. Главная тема мероприятия — стратегия развития экономики России. В форуме принимают участие представители власти и ведущие эксперты.