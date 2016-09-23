Москва, 23 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Банковская система последние два года жила в условиях близко к экстремальным. Но этот период пережит стабильно и достойно, заявила сегодня, 23 сентября, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на первом Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Основной ресурс пополнения капитала — этот прибыль. Сейчас банковский сектор восстанавливает ту прибыль, которая была утеряна до 2014 года — по итогам 8 месяцев 2016 года это более 530 млрд рублей. Это прибыль, которая идет не на проедание, а на рост капитала, капитал необходим для того, чтобы наращивать кредитование», — пояснила Набиуллина.

«После ранее пережитого шока в настоящее банки работают в абсолютно нормальных условиях. Банковская систем сможет поддерживать достаточный уровень капитала и финансировать реальный сектор экономи. Устойчивость банковской системы восстанавливается», — отметила Набиуллина

Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».