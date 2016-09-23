При падении лифта в Москве погибли пять человек
Москва, 23 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. При падении лифта на стройплощадке на северо-западе российской столицы погибли пять человек. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах.
(сс) kaisender
Лифт
Трагедия произошла в пятницу, 23 сентября, на ул. Шеногина.
«Тела пяти погибших человек обнаружено после падения лифта на стройплощадке на ул. Шеногина», — сказал источник.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.