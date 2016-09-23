Великий Новгород, 23 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Рассмотрение апелляционных жалоб осуждённых по так называемому «дорожному» делу и их адвокатов начнётся в Новгородской областной суде 11 октября. Об этом сегодня, 23 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

juslex.ru Судья

Новгородский районный суд завершил оглашение приговора по делу о хищении бюджетных средств на строительство и ремонт дорог Новгородской области 15 марта 2016 года.

Пятеро подсудимых, в том числе первый заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев, были признаны виновными и приговорены к реальным срокам лишения свободы. По совокупности преступлений Шалмуеву назначили 8 лет и 10 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года 10 месяцев.

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Заместителю директора ГОУП «Вече» Александру Белову, который единственный из пятерых подсудимых признал свою вину, назначили 4,5 года колонии. Предприниматель, экс-депутат Боровичской районной думы Анатолий Петров получил шесть лет колонии, предприниматель Алексей Тутыкин — пять лет колонии, предприниматель Нато Натанов — четыре года лишения свободы в колонии.

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Напомним, суд установил, что в 2012—2013 годах под руководством первого заместителя губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева был разработан план, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог на территории большинства районов Новгородской области. С помощью административного ресурса участники группы ограничивали конкуренцию на проводимых в области аукционах на право выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и добивались заключения контрактов с подконтрольными организациями. Впоследствии часть денежных средств переводилась на счета аффилированных коммерческих организаций. Ущерб, нанесённый государству, превысил 15 млн рублей.

Арнольд Шалмуев находится под стражей со 2 апреля 2013 года.