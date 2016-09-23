Саратов, 23 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В 2016 году от вирусам АЧС в Саратовской области погибли 7 кабанов в Романовском, Балашовском, Татищевском и Воскресенском районах. До всех охотпользователей доведен план-график добычи кабана в объеме 2321 особи сроком до 1 ноября текущего года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

jackmac34 Кабан

На сегодняшний день обстановка по АЧС на территории региона остается напряженной, было отмечено 22 сентября на выездном совещание руководителей комитета охотничьего хозяйства области и управления ветеринарии в Новобурасском районе. Министр-глава этого комитета Игорь Потапов потребовал выполнения всех мероприятий по регулированию численности кабана и указал на необходимость принятия мер по максимальной активизации его добычи. Кроме того, он указал на полный запрет использования для подкормки пищевых отходов, фуражного зерна, иных кормов, доставленных из регионов, неблагополучных по АЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на заседании комитета по аграрным вопросам Саратовской облдумы было рассмотрено обращение общественников, требующих отстрела всех кабанов в регионе. Кабан — жертва, а не распространитель АЧС, заступился за диких животных саратовский министр Игорь Потапов. По его словам, переносчиками африканской чумы свиней (АЧС) могут быть также птицы, клещи, люди. Участники заседания приняли решение не поддерживать предложение Общественного совета при областном Минсельхозе.

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, численность кабана в регионе области в последнее время находится на уровне 13 тыс. особей. Кабан распространен на большей территории региона, однако более 80% его популяции сосредоточено в Правобережье — в Лысогорском, Петровском и Вольском, районах. В Левобережье — в Балаковском, Марксовском и Ивантеевском районах.

В 2016 году, чтобы ограничить распространение вируса АЧС, в охотничьих угодьях Саратовской области дано разрешение на отстрел 2103 кабанов, в том числе 1256 особей в возрасте до одного года.