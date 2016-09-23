Москва, 23 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков направил правительственные телеграммы с соболезнованиями родственникам восьми сотрудников МЧС РФ, погибших в ходе ликвидации пожара в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Восемь бойцов служили в разных округах Москвы, но всех их объединяло пожарное братство, сила которого зачастую сравнима с кровными узами», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве назвали имена погибших:

Александр Васильевич Юрчиков , начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 1991 года);

, начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 1991 года); Алексей Владимирович Акимов , начальник 46-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 23-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2002 года);

, начальник 46-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 23-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2002 года); Роман Андреевич Георгиев , заместитель начальника отдела проведения аварийно-спасательных работ Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве (в МЧС работал с 2010 года);

, заместитель начальника отдела проведения аварийно-спасательных работ Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве (в МЧС работал с 2010 года); Александр Владиславович Коренцов , замначальника 59-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2012 года);

, замначальника 59-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2012 года); Павел Сергеевич Андрюшкин , старший пожарный 59-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2002 года;

, старший пожарный 59-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2002 года; Николай Алексеевич Голубев , старший пожарный 47-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 21-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2002 года;

, старший пожарный 47-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 21-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2002 года; Сергей Владимирович Синелобов , пожарный 47-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 21-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 1996 года);

, пожарный 47-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 21-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 1996 года); Павел Геннадьевич Макарочкин, старший пожарный 59-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 22-го ПСО ФПС по Москве (в МЧС работал с 2010 года).

Напомним, в ночь на 23 сентября в Москве загорелся склад пластиковых и полимерных изделий, принадлежащий ЗАО «Виктория». Во время тушения пожара обвалилась крыша, на которой работали сотрудники МЧС. Они были объявлены пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 сентября пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе. В 6 часов утра на месте ЧП работали 160 сотрудников МЧС и 46 единиц техники.