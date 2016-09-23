Москва, 23 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Центризбирком РФ обеспечил все необходимые условия для проведения честных выборов. Об этом 23 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, жалобы, поступившие в ЦИК на рассмотрение, будут «обязательно изучены».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.