Москва, 23 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Предлагаемая Минфином отмена выплаты пенсий работающим пенсионерам поможет сбалансировать бюджет лишь в 2017 году, но затем лишит страну налоговых поступлений от 45 млн работающих пенсионеров, что негативно скажется на экономике. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила Ржаницына, комментируя намерения Минфина лишить выплаты пенсий работающих пенсионеров.

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«У нас 35% пенсионеров работает, это 15 млн от 45 млн пенсионеров. Если половина или больше «сбежит» — что же хорошего для экономики? У нас кризис, и тем не менее сокращают тех, кто работает, — это уму непостижимо», — говорит она.

Ржаницына отметила, что если годовой доход пенсионера будет выше планки 500 тыс. рублей, это будет посчитано уже с учетом выплачиваемой ему пенсии. «Такое ощущение, что крыша поехала. Это мошенники уже на уровне Минфина — придумать такую методологию, когда ваш базовый доход рассчитывается из суммы, которая включает вашу же пенсию, которую забирают», — подчеркнула она.

По мнению Ржаницыной, отмена пенсий работающим пенсионерам поможет бюджету только на короткое время. «В этом году сбалансируем, а в будущем году — что? Это был самый удачный социальный проект в России — платить пенсию работающим пенсионерам, потому что это третья часть не только самих пенсионеров — это треть от официально работающих пенсионеров. Все остальные экономически активные 20 млн пенсионеров не платят ничего — их доходы не учитываются», — пояснила она.

Говоря об альтернативных источниках пополнения бюджета, эксперт предложила подумать, в частности, о прогрессивном налогообложении. «Ну почему не ввести прогрессивное налогообложение, что гораздо проще? Сначала решите вопрос для всех, а потом для пенсионеров», — предлагает она.

Отмена пенсий работающим пенсионерам — «это глупость невероятная по всем позициям — и по социальным, и по экономическим», считает эксперт. «Кто эти пенсионеры, которые работают — это врачи, которых не хватает, это учителя, это научные работники — бесплатный труд, по существу. Очень дешевый труд этих пенсионеров, значит, люди будут выбирать — либо на пенсии остаться, либо на зарплате — и что они сэкономят?» — рассуждает Ржаницына.

По оценке эксперта, при уровне средней зарплаты в Москве 64 тыс. пенсии придется лишать «почти всех москвичей». «Просто нет слов. Надо думать хоть немного пошире, чем о сегодняшнем загашнике» — резюмировала она.

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Минфин РФ вновь предлагает варианты экономии на работающих пенсионерах. Среди инициатив ведомства — не платить пенсии пенсионерам, ежегодный доход которых превышает 500 тыс. или 1 млн рублей, а также лишить фиксированной выплаты в 4 559 рублей тех, чей доход составляет больше 2,5 прожиточного минимума (то есть чуть более 22 тыс. рублей), пишут «Ведомости».

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