Обь, Новосибирская область, 23 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области дошло до суда дело о срыве выборов в совет депутатов Мичуринского сельсовета, которые проходили год назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По делу проходят теперь уже бывшие председатель избирательной комиссии сельсовета Александр Маточкин, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 824 Ирина Гераськина и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 823 Галина Миллер. Они обвиняются в воспрепятствовании свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав (п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ).

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Как отметили в ведомстве, расследованием дела занимался следственный отдел по городу Обь.

По версии следствия, 12 сентября 2015 года Верховный Суд РФ после рассмотрения жалобы двух кандидатов в депутаты мичуринского совета депутатов об отказе в регистрации, обязал окружную избирательную комиссию включить их в избирательные бюллетени для голосования на выборах. Однако, как считают следователи, Маточкин решил повлиять на исход выборов и подговорил председателей двух участковых избирательных комиссий. Согласно распределенным ролям, Александр Маточкин устранился от возложенных на него обязанностей руководителя окружной избирательной комиссии. В результате, задание комиссии по вопросу исполнения решений Верховного Суда РФ так и не состоялось. Новый тираж бюллетеней для проведения выборов с включенными в списки кандидатами не был выпущен. Гераськина и Миллер, согласно их ролям, не приняли у территориальной избирательной комиссии Новосибирского района выпущенный ими новый тираж бюллетеней, ссылаясь на то, что бюллетени они должны принимать только от окружной избирательной комиссии.

В результате, при проведении выборов 13 сентября 2015 года сведения о восстановленных кандидатах в избирательные бюллетени так и не были включены. Итоги голосования и результаты выборов были признаны недействительными.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули ИА REGNUM в новосибирском следственном управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перевыборы в совет депутатов Мичуринского сельсовета пятого созыва прошли 31 января 2016 года. Прошли они также неспокойно: борьба продолжилась — претенденты спорили.

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Повторные выборы депутатов совета депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва проводились по одному избирательному округу, количество замещаемых мандатов — 12. В итоге, КПРФ получила шесть мандатов, «Справедливая Россия» — один, «Единая Россия» — три, самовыдвижение — два.

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