Черкесск, 23 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В Государственную думу РФ седьмого созыва прошли два депутата-единоросса от Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе избиркома.

photokzn.ru Флаги России и партии «Единая Россия»

Один из них — Расул Боташев — выиграл в борьбе за место в Госдуме на выборах по одномандатному избирательному округу № 16. Он набрал 53,03% голосов избирателей, что вдвое больше, чем у его ближайшего соперника кандидата от партии «Коммунисты России» Эдуарда Маршанкулова.

Еще один депутатский мандат в Карачаево-Черкесии «Единая Россия» получила, выиграв на выборах по партийному списку. В республике по федеральному избирательному округу за «Единую Россию» проголосовали 81,67% избирателей, ее ближайшего соперника — КПРФ — отдано почти в 10 раз меньше голосов избирателей — 7,97%.

Напомним, список «Единой России» на выборах в Карачаево-Черкесии возглавлял глава республики Рашид Темрезов. По закону, если он откажется от депутатского мандата, то место в Госдуме займет следующий по списку кандидат — Михаил Старшинов, который представлял Карачаево-Черкесию в предыдущем созыве Госдумы РФ. Пока информации об отказе главы республики не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Госдуму РФ по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16 были зарегистрированы девять кандидатов. В единый день голосования на избирательные участки пришло более 93% избирателей (более 285 тыс. человек). По словам председателя избиркома КЧР Мехти Байтокова, в день выборов жалоб и заявлений о нарушениях не поступило.