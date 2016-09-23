Москва, 23 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. «Надо снижать инфляцию до 4%», — заявила на Московском финансовом форуме 23 сентября председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этом случае важна структура бюджета и динамика тарифов. «Наша основная цель, и мы ее придерживаемся, — снизить инфляцию до тех значений, которые соответствуют инвестиционному темпу роста», — отметила она.

ИА REGNUM Инфляция

Набиуллина добавила, что кроме внутренних и внешних рисков в России есть недостаточное доверие и населения, и бизнеса к антиинфляционой политике. «Нам нужны частные инвестиции», — резюмировала она.

В Москве проходит первый Московский финансовый форум, на котором обсуждаются наиболее актуальные проблемы и выработка эффективных совместных решений, затрагивающих финансовую стратегию России.