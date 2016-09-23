Иркутск, 23 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Иркутской области площадь лесных пожаров сократились на 228 га по сравнению с предыдущими сутками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. За минувшие сутки было ликвидировано девять лесных пожаров, которые действовали на площади 347 га. Среди них: по два пожара — в Братском, Катангском, Усть-Кутскоми Чунском районах и один — в Качугском.

Ylvers Дым от лесного пожара

По состоянию на 23 сентября на землях лесного фонда региона наблюдалось 11 лесных пожаров: пять — в Качугском районе, по два — в Усть-Кутском и Жигаловском районах и по одному — в Братском и Катангском муниципальных образованиях. Общая площадь леса, охваченного огнем, составляла 489 га. Из указанных 11 пожаров пять локализованы, они занимали 183 га леса.

На территории"Заповедного Прибайкалья» зафиксировано два пожара общей площадью 120 га, оба локализованы. В ликвидации лесных пожаров в Иркутской области 22 сентября было задействовано 437 человек и 109 единиц техники. С воздуха территорию патрулировал самолет Ан-2 Качугского авиаотделения. Вертолет Ми-8 МЧС России произвел три слива воды по пять тонн каждый на один из локализованных очагов в Усть-Кутском районе.

Глава правительства Иркутской области Александр Битаров, начальник Сибирского центра МЧС России Сергей Диденко и начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов выехали в Качугский район. Там они оценят ситуацию с природными пожарами и меры, предпринимаемые для их ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ряда регионов Сибири — Бурятии и Забайкалья — ощутили запах гари. По оценкам специалистов, задымление было связано с лесными пожарами в Иркутской области.