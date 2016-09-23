Тамбов, 23 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Избирательную комиссию Тамбовской области поступило заявление об отказе от мандата в Тамбовской областной думе от главы партии «Справедливая Россия» и лидера партийного списка Сергея Миронова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель избиркома Андрей Офицеров.

Bogomolov.PL Сергей Миронов

Также известно, что документы готовит и партия «Единая Россия», чей список на выборах возглавлял губернатор Александр Никитин. Кроме того, заявление поступило и от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который помог однопартийцам заполучить место в региональном парламенте. Его заявление было рассмотрено на заседании комиссии. Вместо «символа, а не паровоза» мандат получит руководитель регионального отделения ЛДПР Игорь Телегин. При этом остается непонятным, будет ли отказываться от мандата в Тамбовской областной думе еще один политик федерального уровня — депутат Госдумы прошлого созыва Роман Худяков, который возглавил список партии «Родина» на выборах в региональный парламент.

«Роману Ивановичу Худякову мы также отправили через его представителя информацию о том, что он является избранным, но пока реакции не было. Последний день для приятия решения 26 сентября», — сказал Андрей Офицеров.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу прошли 18 сентября. В них приняли участие 49% избирателей. По итогам подавляющее большинство — 44 мандата из 50, получила «Единая Россия». Всего же в облдуму прошли пять партия — КПРФ (три места), «Родина», ЛДПР и «Справедливая Россия» (по одному мандату).

При этом избранный Роман Худяков уже заявил о том, что нарушения, выявленные в ходе избирательной кампании и дня голосования, дают право признать выборы недействительными.

«Я могу с уверенностью сказать, что в Тамбовской области прошла тотальная фальсификация выборов и в Государственную думу, и законодательное собрание нашей Тамбовской области», — сказал Роман Худяков в видеообращении.

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