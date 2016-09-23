Красногорск, 23 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. На территории Московской области не отмечается превышения эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом ни среди всего населения, ни по возрастным группам. Тем не менее в ряде муниципалитетов зафиксирован подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Подмосковья.

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Так, увеличение заболеваемости ОРВИ отмечается в Наро-Фоминском, Волоколамском, Ступинском, Коломенском, Пушкинском и Щелковском районах области, а также в городском округе Мытищи.

«За неделю было обследовано 68 человек. Возбудители гриппа, парагриппа и группы респираторных вирусных инфекций не обнаружены», — отмечают специалисты ведомства, подчеркивая, что сейчас наступило наиболее благоприятное время для проведения вакцинации.

«У здорового организма есть достаточное время для выработки специфического иммунитета против гриппа после прививки, имеются вакцины от тех возбудителей гриппа, которые циркулируют среди людей в настоящее время», — заключили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца августа 2016 года от гриппа привито 402 844 жителя Подмосковья, в том числе 46,8 тысяч детей. Регион уже получил 650 тысяч доз вакцин для взрослых и 108 тысяч доз для детей. Кампания продлится в области до 1 декабря