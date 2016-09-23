Оренбург, 23 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Количество государственных служащих в Оренбургской области сократилось — это результат проделанной работы правительством региона. По данным Росстата, опубликованным на официальном сайте, по итогам I полугодия 2016 года показатель соотношения численности работников органов исполнительной власти к численности населения по субъектам Приволжского федерального округа показал, что область занимает последнее место в рейтинге (14-е место). Этот показатель составил 68 государственных служащих на 100 тыс. населения области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

В первом полугодии 2016 года в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти укомплектованность составляет 93,7% (5155 человек), органах исполнительной власти — 96,4% (1358 человек), органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 98% (5042 человека), сообщает Росстат.

По данным органов статистки, средняя заработная плата госслужащих в зависимости от их категории варьировалась от 27 480 рублей (органы МСУ) до 52 409 рублей (исполнительная власть). Если рост зарплаты чиновников местного самоуправления вырос по сравнению с полугодием 2015 года на 0,7%, то представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — на 8,8%, а органов исполнительной власти — на 11%.

Стоит также отметить, что средняя заработная плата в регионе за этот же период составила 25 608 рублей, что на 7,4% выше показателя первого полугодия 2015 года.