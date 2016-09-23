Великие Луки, Псковская область, 23 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В ночь на 23 сентября в Великих Луках сгорел дом в частном секторе на улице Ухтомского, погибли три человека — 42-летний хозяин дома и ещё двое мужчин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка.

«В настоящее время устанавливаются личности погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, за восемь месяцев в регионе произошло 543 пожара, 87 из них — из-за неисправности печного оборудования или из-за нарушений при эксплуатации печей. С начала года при пожарах в регионе погибли 62 человека, в том числе ребёнок. Травмы получили 39 человек.