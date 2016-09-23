Москва, 23 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Необходимо определять точки экономического роста в России, заявил на заседании Московского финансового форума мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, акцент надо сделать на развитии крупных городов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Когда мы говорим о процессах концентрации населения, нужно приводить в пример не Европу, а Китай», — считает Собянин.

Он отметил, что в Китае поставлена задача создать 20 новых городов. По мнению градоначальника, в России акцент должен быть сделан на развитии городов, потому что в них на порядок выше производительность труда и поставлена залача развивать человеческий капитал.

«Мы должны определить точки роста и концентрировать там все имеющиеся ресурсы. Это не означает, что мы из страны должны пустыню сделать. Абсолютно нет. У нас есть стратегические территории, которые мы должны поддерживать в обязательном порядке, но тем не менее уходить от мировых трендов мы не можем. Мы можем это сделать, но тогда надо забыть о производительности труда, об инвестициях, о новой экономике, о новых технологиях», — пояснил он.

В Москве 23 сентября проходит Московский финансовый форум. По задумке организаторов, мероприятие должно заложить традицию встреч экспертов в сфере финансов в сентябре каждого года для выработки эффективных совместных решений.