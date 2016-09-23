«Мы должны определить точки роста» — Собянин
Москва, 23 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Необходимо определять точки экономического роста в России, заявил на заседании Московского финансового форума мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, акцент надо сделать на развитии крупных городов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Когда мы говорим о процессах концентрации населения, нужно приводить в пример не Европу, а Китай», — считает Собянин.
Он отметил, что в Китае поставлена задача создать 20 новых городов. По мнению градоначальника, в России акцент должен быть сделан на развитии городов, потому что в них на порядок выше производительность труда и поставлена залача развивать человеческий капитал.
«Мы должны определить точки роста и концентрировать там все имеющиеся ресурсы. Это не означает, что мы из страны должны пустыню сделать. Абсолютно нет. У нас есть стратегические территории, которые мы должны поддерживать в обязательном порядке, но тем не менее уходить от мировых трендов мы не можем. Мы можем это сделать, но тогда надо забыть о производительности труда, об инвестициях, о новой экономике, о новых технологиях», — пояснил он.
В Москве 23 сентября проходит Московский финансовый форум. По задумке организаторов, мероприятие должно заложить традицию встреч экспертов в сфере финансов в сентябре каждого года для выработки эффективных совместных решений.