Ульяновск, 23 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. «Я старый травленый волк и я хорошо знаю границу, которую не надо переступать, чтобы не связаться с какими-нибудь прокуратурами, тексты юридически безупречные. А что касается ульяновского испуга, то дураки они, что еще могу сказать», — заявил Невзоров, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на федеральные издания.

JeongGuHyeok Пустые страницы книги

Сам публицист сказал «Эхо Москвы», что для него это очень странное решение. Невзоров добавил, что книга теперь будет напечатана в другой типографии.

Росбалту Невзоров сказал, что ульяновская типография отказалась из-за провинциального страха, и что этот отказ он считает большой честью для себя. По его словам, все произведения в «Искусстве оскорблять», за исключением цикла лекций, были в открытой печати. К ним не высказывались претензии.

«Книжка совершенно невинная, что за крамолу они в ней усмотрели, для меня не понятно. Я подозреваю, что это такая провинциальность, которая заставляет дуть на воду. Именно она порождает вот такие химеры страха», — сообщил питерский журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Ульяновский Дом печати» отказался от исполнения заказа на печать книги писателя-сатирика и публициста Виктора Шендеровича «Блокада мозга. 2014». В связи с этим разразился литературно-политический скандал.

На сайте «Ежедневного журнала» сатирик сообщил, что «директор ульяновской типографии… позвонил в издательство «Захаров» и сообщил, что пускает под нож весь тираж (тираж уже был готов, о чем из типографии радостно сообщили пару дней назад)». «У меня праздник, граждане. Я о такой рекламе и мечтать не мог. Посудите сами: осенний отказ книготорговой сети распространять тираж, последовавший за этим отказ крупнейших московских магазинов выкладывать книгу на прилавки, отказ типографии ее печатать…», — написал Виктор Шендерович.