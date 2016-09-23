В Ульяновске типография не стала печатать «невинную книжку» Невзорова
Ульяновск, 23 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. «Я старый травленый волк и я хорошо знаю границу, которую не надо переступать, чтобы не связаться с какими-нибудь прокуратурами, тексты юридически безупречные. А что касается ульяновского испуга, то дураки они, что еще могу сказать», — заявил Невзоров, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на федеральные издания.
Сам публицист сказал «Эхо Москвы», что для него это очень странное решение. Невзоров добавил, что книга теперь будет напечатана в другой типографии.
Росбалту Невзоров сказал, что ульяновская типография отказалась из-за провинциального страха, и что этот отказ он считает большой честью для себя. По его словам, все произведения в «Искусстве оскорблять», за исключением цикла лекций, были в открытой печати. К ним не высказывались претензии.
«Книжка совершенно невинная, что за крамолу они в ней усмотрели, для меня не понятно. Я подозреваю, что это такая провинциальность, которая заставляет дуть на воду. Именно она порождает вот такие химеры страха», — сообщил питерский журналист.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Ульяновский Дом печати» отказался от исполнения заказа на печать книги писателя-сатирика и публициста Виктора Шендеровича «Блокада мозга. 2014». В связи с этим разразился литературно-политический скандал.
На сайте «Ежедневного журнала» сатирик сообщил, что «директор ульяновской типографии… позвонил в издательство «Захаров» и сообщил, что пускает под нож весь тираж (тираж уже был готов, о чем из типографии радостно сообщили пару дней назад)». «У меня праздник, граждане. Я о такой рекламе и мечтать не мог. Посудите сами: осенний отказ книготорговой сети распространять тираж, последовавший за этим отказ крупнейших московских магазинов выкладывать книгу на прилавки, отказ типографии ее печатать…», — написал Виктор Шендерович.