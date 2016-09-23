Владивосток, 23 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. С 1 октября этого года авиационные, морские и железнодорожные пункты пропуска на территории Свободного порта Владивосток начнут работать в круглосуточном режиме. Автомобильные пункты пока только увеличат часы работы, сообщили директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков и директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев в ходе пресс-брифинга 23 сентября.

Алексей Иванов Свободный порт Владивосток

Читайте также: Свободный порт Владивосток заработал и решает главную задачу — Осипов

Круглосуточная работа предполагается на пунктах пропуска с 1 октября на территории Свободного порта Владивосток через российскую границу с китайскими провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.

Если со всеми перечисленными пунктами пропуска, а также надзорными и контролирующими ведомствами и службами есть договоренность и подтверждение о готовности работать 24 часа в сутки, то по вопросу графика работы автомобильных пунктов велись долгие переговоры с китайской стороной.

Читайте также: Упрощенный визовый режим во Владивостоке: обещанного полгода ждут?

«В течение года мы вели переговоры с нашими китайскими партнерами, провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь, о синхронизации наших подходов к режиму работы пунктов пропуска. Позиция наших коллег состояла в том, что они не видят необходимости в немедленно переходе на круглосуточный режим работы. Совместно с канцеляриями по управлению пунктами пропуска двух провинций мы нашли компромиссное решение об увеличении режима работы пунктов пропуска. Будем стремиться к тому, чтобы после завершения реконструкции объектов перейти к круглосуточному режиму, это важно как для транзитных грузов, так и перевозки пассажиров», — обозначил Алексей Старичков.

Руководитель «Росгранстроя» отметил, что реконструкция пунктов пропуска Краскино и Пограничный начнется уже в этом году в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ» на 2012−2021 годы.

«В перспективе — это выход на новый уровень пропускной способности, который более чем в 7, в некоторых случаях и в 10, раз превышает существующую. Поэтому мы китайских коллег убедили в необходимости обеспечить беспрепятственный транзит по направлениям, например, международного транспортного коридора «Приморье-1» к портам края», — добавил Игорь Хрущев.

В общем, достигнута на данном этапе договоренность о переходе пункта пропуска Пограничный с 6-дневного на 7-дневный режим работы, Полтавка перейдет на 7-дневный режим работы по грузовому направлению.