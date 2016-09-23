Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Пожар в квартире дома по улице Червоного казачества в Санкт-Петербурге, в котором погиб школьник, стал следствием включенного электрического обогревателя. Об этом сообщило сегодня Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

bulgaria-dobrich.ru Электрообогреватель

Напомним, поздно вечером 22 сентября ребенок находился в комнате один и задохнулся во время пожара.

Как пояснили в ГСУ, «произошло возгорание настенного электрического обогревателя, в результате чего спящий в комнате 7-летний ученик 1 класса, отравился продуктами горения».

Когда из магазина вернулись мать и бабушка мальчика, они потушили горящие части обогревателя и вызвали пожарных и медиков. Однако реанимация уже не помогла, и ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.

«По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Добавим, что жители Петербурга в последние дни жалуются в социальных сетях на холод в квартирах, поскольку отопительный сезон в городе еще официально не стартовал, а 20 сентября началось лишь периодическое протапливание, прежде всего — в детских, медицинских и социальных учреждениях. Между тем, ночная температура в Петербурге уже серьезно понизилась — до +7… +8 градусов. Из-за этого мерзнущие горожане стали активно использовать электрические нагреватели.