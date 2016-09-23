Москва, 23 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю на торгах 23 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

К 10:59 мск доллар США вырос к рублю на 19,75 копейки и составил 63,9 рубля. Евро подорожал на 21,25 копейки — до 71,5825 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Московской бирже 22 сентября закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,17%, до 63,70 рубля, евро/рубль — на 0,05%, до 71,37 рубля.