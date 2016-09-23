Москва, 23 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Бюджет на будущие три года должен дать уверенность предпринимателям, что он не будет разбалансированным, заявил сегодня, 23 сентября, глава Минфина Антон Силуанов на первом Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«В ближайшие три года надо сокращать траты. Вся сверхприбыль должна идти в Резервный фонд», — сказал Силуанов.

«Нужно сокращать разбалансировку бюджета. В ближайшую трехлетку Минфин не предлагает увеличивать налоги», — отметил министр финансов.

По его словам, «бюджет в конце октября будет внесен в Госдуму РФ без каких-либо крайних мер ни в налогах, ни в финансовой политике».

Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».