Чебоксары, 23 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Государственную думу России седьмого созыва от Чувашии прошли пятеро депутатов, из них трое — от оппозиционных партий. Соответствующее постановление опубликовал ЦИК РФ. Таким образом, республика наверстала свой численный госдумовский состав 2007 года, но на этот раз — за счёт оппозиции.

cap.ru, Борис Филатов Леонид Черкесов, Алёна Аршинова, Олег Николаев

Согласно решению Центризбиркома РФ, в Госдуму от Чувашии проходят два единоросса, два справоросса и один коммунист. От «Единой России» места в федеральном парламенте займут пятый номер региональной группы партийного списка Алёна Аршинова и одномандатник Леонид Черкесов (глава Чебоксар). От «Справедливой России» интересы Чувашии будут представлять лидер реготделения партии, глава комитета Госдумы предыдущего созыва Анатолий Аксаков, который избрался по одномандатному округу, и возглавивший региональную группу партийного списка Олег Николаев. По списку КПРФ в Госдуму проходит бессменный лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов.

Отметим, что Анатолий Аксаков работает в Госдуме с 1999 года, для него это будет пятый созыв. В апреле 2015 года, в Госдуме шестого созыва, он был избран председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Валентин Шурчанов избирался депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов. Для Алёны Аршиновой это будет второй созыв. Леонид Черкесов и Олег Николаев являются вновь избранными депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме нового, седьмого созыва партия «Единая Россия» получила 343 мандата в Госдуме РФ (конституционное большинство), КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23, и еще по одному мандату у «Родины» и «Гражданской платформы».

В Чувашии по итогам голосования 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 50,92% голосов, КПРФ — 13,42%, ЛДПР — 11,72%, «Справедливая Россия» — 10,69%. Результат оппозицию не удовлетворил. Валентин Шурчанов подчеркнул высокий уровень народного протеста, отметив, что «народ недоволен положением». Анатолий Аксаков высказал мнение, в республике «все силы административного ресурса были направлены против «Справедливой России», и выразил удовлетворение тем, что в Госдуме Чувашию будут представлять два справоросса.

«Чувашия выиграла от этого. Теперь можно не только к Аксакову обращаться за решением вопросов в интересах республики, но и к Олегу Николаеву. Я считаю, что это хороший результат и достижение. Причём достижение Чувашии, а не только партии «Справедливая Россия». Учитывая, что Николаев — профессионал, не политизированный, большой патриот республики, он будет активно работать в интересах Чувашии», — заверил лидер чувашских справороссов.

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Напомним, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Тогда в федеральный парламент прошли четыре человека. Мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой (шла по пензенскому списку и получила мандат после того, как Константин Косачёв покинул думское кресло, чтобы возглавить Россотрудничество), от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл.

В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли пять человек: три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков.

На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.