Москва, 23 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Санкции не помогают сельскому хозяйству, заявил сегодня, 23 сентября, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на первом Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Ответные меры, контрсанкции — это компенсация ущерба, который понесла страна», — сказал Дворкович.

«Для подъема сельского хозяйства нужны высокоэффективные технологии. Также это важно и в других сферах экономики», — отметил зампред.

Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».