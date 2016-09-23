Москва, 23 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Денег в России не очень много, но достаточно

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский финансовый форум

Мир входит в четвертую индустриальную революцию, заявил сегодня, 23 сентября, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на первом Московском финансовом форуме.

«Макроэкономическая политика важна, но России надо строить свои прогнозы из целевых показателей. Денег в России не очень много, но достаточно. Нельзя трать деньги на неэффективные отрасли», — сказал Дворкович.

«Нужно поддерживать не сектора экономики, а частные инициативы. Это принесет пользу бюджету», — отметил зампред.

Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».