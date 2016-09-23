Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Серьезная авария произошла утром 23 сентября на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. При столкновении автомобилей Volvo и Audi была снесена остановка общественного транспорта, пострадали пешеходы.

https://vk.com/spb_today ДТП на юге Петербурга. Скриншот фото группы «ДТП и ЧП в Петербурге»

Автокатастрофа случилась около 08:40 на перекрестке Бухарестской с улицей Фучика. Поворачивающий налево водитель автомобиля Volvo не пропустил двигавшийся по встречной полосе автомобиль Audi, также пытавшийся поскорее проскочить перекресток.

Судя по видеозаписи с авторегистратора, размещенной в соцсети, водитель Volvo не заметил встречную машину из-за плохого обзора на перекрестке или решил, что успеет проехать, а водитель Audi двигался со значительным превышением разрешенной в городе скорости. Очевидцы также винят в ДТП отсутствие отдельной стрелки, разрешающей левый поворот.

В результате сильнейшего удара автомобиль Audi выехал на тротуар и газон и снес остановку, а двигатель автомобиля Volvo полностью вылетел из капота и ударил в девушку-пешехода, стоявшую на разделительной полосе. Кроме того, одной из машин оказался сбит молодой мужчина. Обломки машин засыпали проезжую часть и тротуары.

На место прибыли кареты скорой помощи, но первую помощь пострадавшим оказали курсанты университета МЧС, находящегося неподалеку.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Volvo при совершении левого поворота, не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Audi.

«В результате столкновения, двигатель а/м «Вольво» причинил тяжелые травмы пешеходу — женщине, ожидавшей разрешающий сигнал светофора на разделительной полосе, — подтвердили в дорожной полиции. — После столкновения автомобили продолжили неуправляемое движение вдоль остановки общественного транспорта, где автомобиль «Вольво» совершил наезд на пешехода — мужчину, ожидающего общественный транспорт, с причинением ему тяжкого вреда здоровью».

По данным сайта «Водитель Петербурга», водитель Audi также госпитализирован в тяжелом состоянии.