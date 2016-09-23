Москва, 23 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Период успешного развития мировой экономики до 2008 года прошел. Мир накопил громадный долг. И сегодня встает вопрос — как страны будут гасить долг. В частности, критическая ситуация сложилась в Европе и США, заявил сегодня, 23 сентября, председатель Совета Фонда «Центр стратегических разработок» — заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин на первом Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Второй негативный момент — демография. Сегодня в мире есть проблема трудоспособного населения, растут расходы на здравоохранение с учетом старения населения», — сказал Кудрин.

«Поэтому на сегодняшний день в повестке всех стран — структурные реформы. Сейчас во всех странах формируется новая модель экономики. Поэтому России не нужно успокаиваться», — подчеркнул зампред.

Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».