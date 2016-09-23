Киев, 23 сентября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина» предложил ради превращения Украины в «европейскую страну» разогнать нынешний состав Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, в настоящее время вопрос о смене политической элиты стал вопросом национальной безопасности Украины. С такой элитой Украина «не может быть до конца независимой и европейской».

«Невозможно еще три года держать этот парламент, который дерется под вашими окнами», — так Саакашвили прокомментировал драку двух депутатов Рады после записи ток-шоу.

Напомним, вечером 22 сентября на ток-шоу «Вечерний прайм» депутаты Рады Александр Вилкул и Владимир Парасюк разошлись во взглядах на текущую ситуацию в стране. Парасюк дождался своего оппонента после записи и начал драку.

Разнимать дерущихся пришлось охране телецентра. Не удовлетворенный исходом поединка Парасюк пригрозил изрисовать автомобиль Вилкула. Также Парасюк обвинил своего оппонента в том, что тот является «агентом Кремля», которого надо «ликвидировать» и «депортировать».