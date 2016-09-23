Москва, 23 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Правительство России готовит трехлетний бюджет, заявил на московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что в бюджете будут заложены консервативные и оптимальные оценки цен на сырье и ресурсы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Планы надо строить на собственных прогнозах. Надо строить планы исходя из достаточно прагматичных и консервативных прогнозов. Для нас мировая экономика важна тем, что это спрос на нашу продукцию, цены на наши энергоносители. Нам ни в коем случае нельзя строить планы, что цены возрастут на нефть, спрос на нашу продукцию повысится. Надо делать консервативные прогнозы и строить таким образом бюджет», — подчеркнул он.

По его словам необходимо настраиваться не неоптимистичные прогнозы.

В Москве в ЦВЗ «Манеж» проходит первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы. Ключевая тема форума: «Финансовая стратегия России: курс на рост».