Москва, 23 сентября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. К сожалению, темпы роста мировой экономики снижаются, поэтому России строить планы нужно на собственных прогнозах, заявил сегодня, 23 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов на первом Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Россия должна делать консервативный прогноз. В будущий трехлетний бюджет будут заложены оптимальные цены на энергоносители. Россия должна настраиваться на свои собственные неоптимистичные прогнозы», — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин выступает за то, чтобы не строить воздушные замки.

Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».