Омск, 23 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Итоги выборов депутатов Законодательного собрания Омской области по единому областному избирательному округу утверждены. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM 0 Выборы

Заседание облизбиркома состоялось 22 сентября. Выборы депутатов регионального парламента шестого созыва были признаны состоявшимися, а результаты — действительными.

По итогам распределения областное отделение «Единой России» получило 29 депутатских мандатов в региональном парламенте, КПРФ — семь, «Справделивая Россия» — два, ЛДПР — четыре депутатских мандата.

Депутаты-списочники «ЕР»: губернатор Омской области Виктор Назаров; экс-депутат Госдумы Сергей Попов; депутат областного парламента пятого созыва, лидер омских единороссов Александр Артемов; депутат Заксобрания пятого созыва Вадим Бережной, депутат горсовета Омска пятого созыва Игорь Антропенко; депутаты регионального парламента прошлого созыва Степан Бонковский, Константин Полежаев и Сергей Головачев; гендиректор «Омских кабельных сетей» Дмитрий Павлов.

КПРФ: руководитель фракции коммунистов в Заксобрании Андрей Алехин; депутаты областного парламента пятого созыва Николай Иванов, Адам Погарский, Василий Архипов; экс-депутат областного парламента Максим Михайленко (непродолжительное время был главой областного Минстроя — прим. ИА REGNUM ); руководитель инженерно-технического отдела ООО «Системы интернет безопасности» Виталий Кудринский; руководитель отдела новостей в «Обком ТВ» Константин Ткачев.

«СР»: руководитель фракции справороссов в Государственной думе Сергей Миронов и депутат областного парламента пятого созыва Наталья Иванова.

ЛДПР: лидер партии Владимир Жириновский; депутат Омского городского совета Антон Берендеев; пенсионерка Галина Лутаева и 34-летний Вячеслав Бахарев (по документам — пенсионер).

Кто займет место губернатора Виктора Назарова в областном Заксобрании, пока неизвестно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «ЕР», все станет ясно в течение следующей недели. Мандат Миронова достанется вице-президенту региональной казахской национально-культурной автономии Нурлану Картабаеву. А четвертым депутатом-жириновцем станет депутат местного самоуправления, менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «СибМет» Виктор Стручаев.

Добавим, что касается выборов на одномандатных округах, 20 из 22 мандатов получила «Единая Россия». Также депутатские мандаты получат самовыдвиженцы Валерий Кокорин и Хабулда Шушубаев, набравшие большинство голосов на соответствующих одномандатных округах.

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Как сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский эксперт Галина Татаринова, скандалы в ходе избирательной кампании были, в том числе речь идет и о различных судебных исках.

«Вспоминается история с Кокориным, который был самовыдвиженцем. Его пыталась снять с выборов КПРФ. Только через Верховный суд ему удалось восстановиться в числе кандидатов. И, в общем-то, в основе были чисто формальные придирки к подсчету подписей. Сам Кокорин это прокомментировал так: по его словам, Верховный суд подошел к ситуации содержательно, а не формально, как областной суд. И ведь в результате Валерий Кокорин победил. На 18-м округе шел молодой перспективный кандидат Степан Ермола. Но он попал на такой округ, где его просто задушили со всех сторон. При этом на праймериз он выступил достойно, занял второе место. Так вот, он также подавал в облсуд по поводу своего соперника. Были и другие скандалы, что говорит о серьезном желании побеждать. В ходе избирательной кампании определенная напряженность создавалась», — рассуждает эксперт.

«Что касается результата КПРФ. Небольшой процент от КПРФ «ушел» просто по причине созвучия с названием другой партии — «Коммунисты России». Во-вторых, было замечено на выборах пять лет назад, что часть избирателей голосовали за КПРФ не из идейных соображений, а в качестве протеста. В этом году часть протестных голосов ушла к ЛДПР. Это, видимо, общая ситуация по России. Сейчас у нас наблюдается ренессанс ЛДПР», — сказала Галина Татаринова.

Примечательно, что в областной парламент попало несколько депутатов горсовета нынешнего созыва. По мнению эксперта, это связано с простым стремлением карьерного роста, желанием вырасти: «И это желание подняться на новый уровень в принципе понятно».

«Что касается перспектив нового областного парламента. Депутаты, конечно, будут стараться решить какие-то социальные проблемы, чтобы не создавать напряженность. Но вот что-то менять кардинально — это не в их интересах. На фоне кризиса и экономических потрясений у них, в общем-то, все хорошо. Они заинтересованы в сохранении Status quo. Поэтому лично я не жду от депутатов ничего особенного. Стабильность определенная, конечно, будет. Они постараются снимать острые проблемы. И, конечно, отдельные депутаты лучшим образом проявят себя на округах, много сделают для людей», — подытожила эксперт.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания пятого созыва состоялись 4 декабря 2011 года. Избрание депутатов проходило по смешанной системе: 22 человека по одномандатным округам и 22 — по партийным спискам. Всего в региональный парламент было избрано 44 депутата. В состав фракции «ЕР» вошли 27 депутатов; КПРФ — 10 депутатов, ЛДПР — три депутата, «СР» — четыре депутата. Председателем Заксобрания пятого созыва был избран Владимир Варнавский.